Godzilla, i migliori 5 film sul leggendario mostro giapponese

In attesa di poter ammirare (si spera sul grande schermo) lo spettacolare Godzilla vs Kong di Adam Wingard, crossover del MonsterVerse in uscita il prossimo marzo 2021, in queste righe vogliamo proporvi una breve lista dei cinque migliori (o tra i migliori) film da recuperare con protagonista il Predatore Alpha.

Cominciando dai più recenti, titolo di grande fascino per la gestione della presenza del kaiju lo ha sicuramente il primo capitolo del reboot Monsterverse diretto da quel grande talento di Gareth Edwards. Stiamo ovviamente parlando del Godzilla del 2014, versione americana del mostro giapponese che ha fatto impazzire molti fan del personaggio.



Proseguendo poi con il secondo film, imprescindibile è il Godzilla del 1954 di Ishiro Honda, primo film dedicato al personaggio e molto legato alla catastrofe nucleare che nove anni prima aveva colpito il Giappone. Come terzo consiglio vi proponiamo poi Il Re Dei Mostri del 1955, nient'altro che il sequel diretto del capostipite del prolifico e amatissimo franchise.



Altrettanto importante e consigliato è il fantastico Godzilla vs Mothra del 1992, titolo appartenente alla cosiddetta Era Heinsei, la seconda fase della vita cinematografica di Godzilla. Concludiamo infine con lo stupefacente Shin Godzilla del 2016 scritto e diretto da Hideaki Anno, il creatore di Neon Genesis Evangelion.