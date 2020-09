Godzilla, Matthew Broderick aveva un serio problema con gli abiti di scena

Questa sera va in onda su Paramount Channel Godzilla, il film del 1998 diretto da Roland Emmerich che vanta un cast di tutto rispetto composto tra gli altri da Jean Reno, Hank Azaria e da Matthew Broderick. Proprio quest'ultimo durante le riprese ha avuto qualche problemino con gli indumenti di scena e lo ha rivelato in una recente intervista.

Durante la produzione della pellicola a tutto il cast furono date mute da indossare sotto i costumi di scena alle Hawaii. L'attore era particolarmente sconvolto per la scomodità degli indumenti in quanto la muta doveva essere chiusa con una zip sul retro che non poteva essere aperta con facilità ed era veramente difficile indossarla tutti i giorni.

Un giorno, durante una pausa nelle riprese, Broderick parlando con il suo co-protagonista Hank Azaria, che si era tolto la maglietta, si rese conto che la sua muta presentava una zip sul davanti ed osservò: "Oh, la tua muta si chiude davanti". Perplesso, Azaria gli rispose: "Si chiudono tutte davanti". Broderick insomma, per tutta la durata delle riprese si era messo la muta al rovescio.

Questo è solo uno dei simpatici retroscena legati al film del 1998 che nonostante non fosse stato accolto in maniera molto favorevole della critica, divenne un vero e proprio successo a livello mondiale arrivando a guadagnare oltre $136 milioni negli Stati Uniti e $379 milioni a livello internazionale.

