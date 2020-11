Godzilla, il look storico del mostro in un nuovo costume in edizione limitata

Godzilla è uno dei mostri maggiormente iconici della cultura popolare, sia in Oriente che in Occidente, e nel corso della storia ha subito diverse variazioni di look che l'hanno sempre mostrato come un terrificante e gigantesco mostro. Ora sul mercato è stato immesso un costume che si rifà al look originale ma con toni decisamente più soft.

Sullo store ufficiale di Godzilla è apparso in vendita un costume nuovo di zecca. Il prodotto pubblicato conferisce al Godzilla del Periodo Heisei un adorabile restyling del pigiama che va di moda tutti i giorni dell'anno. Non importa se non avete fatto in tempo a travestirvi ad Halloween, perché ora vi viene in soccorso proprio il Re dei Mostri.



Puoi controllare la disponibilità del costume di Godzilla direttamente sul sito. Si tratta di un costume che si può abbottonare dall'alto verso il basso per trasformarti nel più terrificante dei kaiju. La parte marrone del costume presenta parti alcuni elementi della testa di Godzilla, dotata pure dei suoi caratteristici denti aguzzi, con gli occhi sul cappuccio piuttosto inquietanti.

Le gambe sono piuttosto corte, considerato il design del costume. Si tratta di un look entrato in commercio dapprima in Giappone e poi nel resto del mondo.

Nel frattempo è stata creata una riproduzione a grandezza naturale di Godzilla per il nuovo parco a tema giapponese.



Potete leggere sulle pagine di Everyeye la recensione di Godzilla: King of the Monsters.