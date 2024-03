Godzilla e Kong videorecensione: un film tamarro e spettacolare

Esagerato, gigantesco, spettacolare e tamarro. Vi raccontiamo Godzilla e Kong - Il nuovo impero anche nella nostra videorecensione, ricordandovi di seguirci anche sul canale YouTube Everyeye Plus, per non perdervi tutti i nostri contenuti a tema cinema, serie tv e anime.

Come vi dicevamo anche nella nostra recensione di Godzilla e Kong, il film trova tutta la propria essenza proprio sul grande schermo. La storia raccontata da Adam Wingard è semplice ma resa spettacolare, facendo trasparire tutto l'amore del regista per i kaiju.

Tanti i rimandi palesemente connessi con la storia cinematografica dello stesso Godzilla, plasmandone la narrazione genuinamente tamarra in un'esperienza dai tratti coloratissimi, nostalgici e curiosamente musicali.

La scrittura generale rimane ovviamente semplice, soprattutto per quanto riguarda quella degli esseri umani, trovando però in Godzilla e Kong un certo peso a livello storico e culturale. Le scazzottate mostruose e gli effetti speciali restano comunque la voce principale di un racconto titanico e sicuramente divertente.

Se volete recuperare lungometraggi meno noti al grande pubblico ecco i film su Godzilla che molto probabilmente non conoscete, così potete farvi una scorpacciata di kaiju.

