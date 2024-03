Godzilla e Kong: dove trovare nel film la scena che omaggia Godzilla Minus One

Dopo aver letto le prime reazioni della stampa a Godzilla e Kong - Il nuovo impero, da oggi 28 marzo è finalmente possibile vedere con i nostri occhi l'atteso film di Adam Wingard e tentare di rintracciare i numerosi omaggi ad altre opere (appartenenti al MonsterVerse e non solo) presenti al suo interno.

In un'intervista al sito web io9, Adam Wingard ha parlato della grande influenza che il film Godzilla Minus One ha avuto sul suo lavoro, sebbene le due opere siano state realizzate indipendentemente l'uno dall'altro. Nello specifico, mentre la lavorazione di Godzilla e Kong era a metà, il cineasta sarebbe rimasto folgorato da una sequenza presente all'interno del trailer del film diretto da Takashi Yamazaki (ricordiamo che, non a caso, Godzilla Minus One ha appena vinto l'Oscar per i migliori effetti speciali).

"C'è una scena, nel nostro film, in cui Godzilla sta calpestando Roma, e c'è un primo piano della sua zampa che schiaccia l'edificio sul cui muro è possibile scorgere un suo ritratto. Ricordo che continuavamo a girare quella sequenza e avevo la sensazione che ci fosse qualcosa che la rendeva poco d'impatto. Sì, lui stava distruggendo l'edificio, ma non con la forza necessaria", ha spiegato il regista, che successivamente mise questo pensiero da parte, visto che c'erano cose più urgenti di cui occuparsi.

"Poi è uscito il trailer di Godzilla Minus One, in cui c'è quel fantastico primo piano della zampa di Godzilla, che calpesta il terreno e lo spinge davanti a sé. Come se il suo passo fosse talmente pesante da sollevarlo. Non appena l'ho visto, ho portato il mio telefono nell'ufficio di Alessandro Ongaro, responsabile degli effetti visivi. Gli ho mostrato quella ripresa e gli ho detto che si trattava proprio di ciò di cui avevamo bisogno per il nostro film", ha concluso Wingard.

