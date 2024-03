Godzilla e Kong, il nuovo trailer cinese fa uno spoiler sul ritorno di...

Dal lontano oriente giungono un nuovo trailer e poster in merito alla pellicola con protagonisti i due re incontrastati del Monsterverse di Legendary Pictures, Godzilla e Kong - Il nuovo Impero. Nel filmato possiamo goderci Godzilla, King Kong e... un clamoroso spoiler!

Non di certo una buona notizia per chi ha interesse verso il nuovo capitolo della saga con protagonisti i due temibili mostri, Godzilla e Kong. Il nuovo blockbuster appartenente al mondo dei mostri di Legendary, in cui è stato confermato che mancherà Millie Bobby Brown nel cast di protagonisti, uscirà nelle sale questa settimana, precisamente il 28 marzo 2024, ma nonostante ciò, siamo già di fronte a spoiler clamorosi. Se siete sensibili agli spoiler vi sconsigliamo di andare oltre.

Bene, siete ancora qui? Tenetevi forte! La notizia giunge dalla Cina, dove sono comparsi un trailer e un poster a preludio del sequel diretto di Godzilla vs Kong uscito nel 2021. Si tratta di contenuti dapprima condivisi su SFFGazette.com, poi rimbalzati sul web e giunti fino alle nostre latitudini. In sostanza, lo spoiler ci conferma che Godzilla e Kong non saranno gli unici kaiju presenti nella pellicola, ma farà di nuovo capolino Mothra, comparsa per l'ultima volta in Godzilla II - King of the Monsters.



Presumibilmente si tratta dell'uovo menzionato alla fine del film uscito nel 2019 e che ci fa presagire un'epico scontro fra i tre mostri, con l'obiettivo di bucare lo schermo e rendere ancora più spettacolare e memorabile Godzilla e Kong - Il nuovo Impero. Non resta quindi che attendere l'uscita nelle sale e godersi un turbine di puro intrattenimento, condito da esplosioni e distruzione.

