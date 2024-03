Godzilla e Kong: la scena del Colosseo è nata grazie...al gatto di Adam Wingard

Com'è nata l'idea della scena di Godzilla al Colosseo? Come si vede anche in diversi spot tv del nuovo successo box office Godzilla e Kong in una clip che è già diventata virale, nel film di Adam Wingard il Re dei Titani ha fatto dell'iconico monumento romano la sua tana.

In una nuova intervista con il The Hollywood Reporter, l'autore del film - già alla guida del precedente capitolo del franchise Godzilla vs Kong - ha rivelato che l'idea della sequenza del Colosseo è nata grazie al suo gatto: nel film, prima di essere chiamato alle armi, Godzilla va in una sorta di indisturbato letargo nel Colosseo di Roma, ma inizialmente Wingard ha passato molto tempo con il suo scenografo, Tom Hammock, per trovare la giusta idea che potesse rappresentare visivamente il sonnellino del Re dei Mostri. E poi, un giorno, semplicemente abbassò lo sguardo sul suo gatto...

“Il mio gatto, Mischief, si è confermato ancora una volta la mia più grande fonte di ispirazione: mentre stavo discutendo con il mio scenografo, Mischief era rannicchiato nella sua cuccia palla e dormiva tranquillamente. La cuccia, curiosamente, ha questa forma vagamente ovale, che ricorda un nido, e quando l'ho visto ho pensato: ‘Wow, sembra il Colosseo...ehi, aspetta un momento! Ma certo, il Colosseo!' Mi sono detto che che sarebbe divertente vedere Godzilla sdraiato nel Colosseo esattamente come il mio gatto: gli ho scattato una foto e l'ho mandata ai concept artist. Quindi, si, la scena di Godzilla al Colosseo è stata realizzata partendo da una foto di Mischief".

Il gatto del regista, inoltre, è stato ringraziato nel film con un 'cameo', dato che una sua foto può essere chiaramente vista in primo piano durante una sequenza. Per altri contenuti vi segnaliamo che Adam Wingard ha parlato anche del nuovo kaiju introdotto in Godzilla e Kong.

