Godzilla e Kong, il regista rompe il silenzio sulle clamorose origini di *SPOILER*

Dopo aver commentato la possibilità di un crossover con i personaggi della serie tv Monarch, il regista Adam Wingard nel corso di una nuova intervista promozionale ha rotto il silenzio su uno dei grandi segreti della trama del suo ultimo film, Godzilla e Kong.

Dopo il doppelganger di Godzilla, ovvero Mechagodzilla, visto nel precedente Godzilla vs Kong, nel corso della storia raccontata di Godzilla e Kong - e vi ricordiamo che questo articolo è contrassegnato come SPOILER - Adam Wingard ha introdotto un nuovo kaiju nel MonsterVerse, ovvero Shimo, un mostro albino vagamente rassomigliante a Godzilla che però utilizza i poteri del ghiaccio ed è in grado di sferrare enormi esplosioni ghiacciate dalle fauci: nel film Shimo è prigioniero di Scar King, un rivale di Kong, che lo controlla utilizzando un cristallo magico. Parlando con ComicBook, Adam Wingard ha commentato l'origine del kaiju.

"L'idea di base è stata che, dato che Skar King avrebbe rappresentato questa sorta di anti-Kong, avevamo bisogno di un anti-Godzilla per questo film. Volevo una minaccia così grande che nessuno dei due avrebbe potuto affrontare da solo, qualcosa che avrebbe costretto Kong e Godzilla ad allearsi. Shimo è davvero una specie di arma di distruzione di massa, ma la cosa interessante è che non é né buona né cattiva: è una specie di tabula rasa, e questo la rende un personaggio interessante. Una cosa rischiosa di questi film è tentare di creare nuovi personaggi, perché c'è il rischio di far arrabbiare i fan storici, ma crediamo di aver fatto un bon lavoro con Shimo".

