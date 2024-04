Godzilla e Kong, tutti i record stabiliti al box office nel primo clamoroso weekend

Gli incassi di Godzilla e Kong al primo weekend sono stati letteralmente mostruosi: cerchiamo di capire quali record ha stabilito il film durante il fine settimana di debutto al botteghino globale.

In soli tre giorni di programmazione, Godzilla e Kong: Il nuovo impero è già diventato il terzo film con il maggior incasso dell'anno: ha raccolto la bellezza di quasi 200 milioni di dollari al botteghino globale (194 milioni di dollari nel fine settimana di apertura, per l'esattezza, che però saranno sicuramente aumentati e di molto durante la programmazione di lunedì 1 aprile, i cui numeri ufficiali emergeranno nelle prossime ore) classificandosi subito dietro a Dune: Parte 2 (626 milioni di dollari dopo cinque settimane di uscita) e Kung Fu Panda 4 (347 milioni di dollari dopo quattro settimane di uscita) in termini di vendita complessiva dei biglietti.

Il team-up di kaiju di Warner Bros. e Legendary Entertainment, ha esordito al botteghino internazionale con 114 milioni di dollari da 64 mercati, ma a stupire è stata la performance in Nord-America: mentre gli analisti si aspettavano un esordio tra i 50 e i 55 milioni, infatti, Godzilla e Kong ha incassato 80 milioni di dollari nel primo fine settimana, sbaragliando ogni conteggio e registrando il miglior esordio del MonsterVerse dai tempi del film film Godzilla (2014). Inoltre, il film ha fatto benissimo anche in Cina, un territorio diventato molto ostico ultimamente per Hollywood: gli incassi sono stati di 44,6 milioni di dollari (317 milioni di RMB) tra venerdì e domenica, una quota di quasi il 70% del botteghino del fine settimana del paese. Si tratta della quarta migliore per un titolo hollywoodiano nell’era post-pandemia, dietro solo ad Avatar: La via dell'acqua, Fast X e Kung Fu Panda 4.

Grazie a questa performance il MonsterVerse ha superato i 2 miliardi di incasso totali tra tutti i film. Da notare, infine, che il budget di Godzilla e Kong è stato di 135 milioni circa, il più basso di tutta la saga.

Per altri contenuti scoprite com'è nata la scena del Colosseo in Godzilla e Kong.

Su I Cavalieri Dello Zodiaco - Parte 2 -(4 Bd) è uno dei più venduti di oggi.