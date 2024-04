Godzilla e Kong, quando esce il prossimo film del Monsterverse

Quando esce il prossimo film del Monsterverse? Cerchiamo di capire quando potrebbe arrivare il nuovo episodio della famosa saga cinematografica di Legendary Pictures e Warner Bros Pictures dedicata a Godzilla e Kong.

Purtroppo, al momento della stesura di questo articolo, il nuovo film di Godzilla e Kong non è ancora stato annunciato ufficialmente, quindi la sua data d'uscita è sconosciuta: questo perché, a differenza ad esempio dei Marvel Studios o dei nuovi DC Studios, il Monsterverse non ha una sua line-up 'a lungo termine', e non è dato sapere come evolverà la saga nei prossimi anni. Tuttavia sappiamo che il progetto esiste, per stessa ammissione del regista Adam Wingard, e dato che Godzilla e Kong è già un grande successo al box office è possibile che non bisognerà attendere molto per le prime novità ufficiali da parte di Warner Bros e Legendary.

Del resto il precedente Godzilla vs Kong è uscito nel 2021, e la saga è tornata 'subito' con il sequel Godzilla e Kong: Il nuovo impero: se il prossimo capitolo di Adam Wingard dovesse mantenere questi ritmi, allora un eventuale Godzilla e Kong 3 potrebbe arrivare tra il 2026 e il 2027, al più tardi. Precisiamo comunque che per ora si tratta di speculazioni, dato che come detto Warner Bros non si è ancora pronunciata sul futuro della saga.

Per altre letture, ecco cosa ha detto il regista Adam Wingard sulla storia del nuovo film del Monsterverse.

