Dopo Godzilla e Kong quali sono i progetti del Monsterverse? Il calendario

Ad oggi non è ancora nulla confermato, ma probabilmente il Monsterverse che ha recentemente rivisto Godzilla e Kong dare spettacolo al cinema non terminerà qui. Scopriamo insieme tutte le uscite fino ad oggi e quello che ci aspetta in futuro.

L'ultimo capitolo del franchise ha convinto, come dimostrano i risultati al box office di Godzilla e Kong - Il nuovo impero. Questo è quanto basterebbe per ritenere il Monsterverse tutt'altro che concluso, anzi. I progetti per il futuro verranno presto svelati e saranno numerosi. Oggi tentiamo di farci un'idea circa ciò che vedremo nei prossimi anni, facendo un rapido recap delle uscite, dal 2014 ad oggi.

Dal 2014 al 2024, dieci anni nei quali Godzilla e Kong sono stati i protagonisti assoluti dell'universo cinematografico mostruoso della Warner. Ma non è detto che i prossimi film rivedranno i due giganti darsele di santa ragione per l'ennesima volta. O forse sì. Di seguito tutte le uscite, dal primo Godzilla del 2014, al recentissimo Godzilla e Kong - Il nuovo impero.

2014 - Godzilla

2017 - Skull Island

2019 - Godzilla: King of the Monsters

2021 - Godzilla vs. Kong

2024 - Godzilla e Kong - Il nuovo impero

Per il futuro, ad oggi, guardiamo con attenzione al piccolo schermo, con due serie - una conclusa ed una in produzione - uscite sulle piattaforme digitali. Skull Island, serie animata che riprende le vicende che hanno caratterizzato il primo film con protagonista il nuovo King Kong, uscita su Netflix nel 2023. Il secondo prodotto è la serie TV di Apple TV+ con Kurt Russel e Anna Sawai di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Monarch Legacy of Monsters.

