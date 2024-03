Godzilla e Kong: il personaggio di 'Baby Kong', spiegato bene

Dopo aver raccontato le origini della scena di Godzilla al Colosseo, torniamo a parlare del film del momento, Godzilla e Kong: Il nuovo impero, concentrandoci sulla figura di Baby Kong, uno dei nuovi personaggi introdotti dal film.

Visto fin dai primi trailer ufficiali del nuovo capitolo della saga del MonsterVerse, Baby Kong risponde al nome di Suko ma la sua presenza nel film non serve solo per suscitare divertimento e tenerezza nei confronti del pubblico: le sue origini infatti sono legate ai segreti della Terra Cava, alla vera provenienza di Kong e soprattutto a quella del nuovo villain del MonsterVerse, Scar King.

Esplorando la Terra Cava, infatti, Kong scopre di non essere l'unica grande scimmia rimasta al mondo, dato che in un livello ancora più in profondità si trova una grande tribù di scimmie governata dal brutale Scar King: Suko fa parte di questa tribù, gestita essenzialmente come un campo di schiavi, ed obbedisce in tutto e per tutto allo spietato leader, al punto che inizialmente inganna Kong con il suo aspetto docile 'di cucciolo' per condurlo verso un'imboscata. Kong riesce a sconfiggere le scimmie che provano ad ucciderlo, e si fa condurre da un reticente Suko (che proverà a farlo fuori più volte nel corso del film) da Scar King.

In queste sequenze, magistralmente dirette da Adam Wingard e senza l'ausilio di dialoghi, capiamo anche che tutte le scimmie della tribù sono generate da Scar King: ina una breve scena, infatti, si intravedono delle scimmie femmine che stanno allattando i cuccioli, tutti di pelo rosso come il tirannico re sfregiato. Si può dedurre, quindi, che anche Suko è uno dei figli di Scar King, ma alla fine grazie alla 'dura gentilezza' di Kong la piccola scimmia passerà dalla parte del bene e volterà le spalle al sovrano della Terra Cava, giocando un ruolo fondamentale nella battaglia finale.

Nel frattempo, vi segnaliamo che Godzilla e Kong sta facendo scintille al box office con risultati ben al di sopra delle già alte aspettative.

