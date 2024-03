Godzilla e Kong: perché King Kong non viene mai chiamato King Kong nel MonsterVerse?

Godzilla e Kong è arrivato al cinema in Italia, e dopo diversi capitoli nella saga del MonsterVerse gli appassionati di King Kong potrebbero aver notato un dettaglio molto particolare riguardo al Re delle Scimmie.

Nel corso degli episodi del franchise, infatti, King Kong non viene mai chiamato King Kong ma sempre e solo Kong: chiaramente non si tratta di un errore, e c'è un motivo editoriale preciso dietro questa scelta.

Il nome di 'King Kong' nasce nel 1933, quando Hollywood realizzò un progetto ambizioso come nessun altro, il famoso film di King Kong che cambiò per sempre il modo in cui gli effetti stop-motion venivano utilizzati nelle storie d'avventura: il titolo di "Re" si addiceva ad un personaggio che all'epoca non aveva letteralmente eguali (il film arriva ben due decenni prima di Godzilla della Toho) e viene utilizzato nella storia per riferirsi al 'Re delle scimmie' quando Kong viene portato a New York City, un dettaglio che viene omaggiato anche nel remake di King Kong di Peter Jackson.

Tuttavia, il MonsterVerse cambia la storia di King Kong, che appunto perde il suo 'titolo' di King e diventa solo Kong: questo perché, nella saga, Kong non viene mai portato a New York City, e dopo essere stato scoperto dall'umanità - nel film Kong: Skull Island, ambientato negli anni '70 - diventa un alleato della razza umana, che però non gli attribuisce mai il titolo di "Re" (a parte una battuta del personaggio di John C. Reilly, Hank Marlow, che cita il film originale dicendo ad un certo punto: "Kong è un re piuttosto bravo"). Inoltre, va notato anche che nel MonsterVerse il 'Re' dei Mostri è Godzilla, come sottolineato anche dal terzo film della saga, intitolato appunto Godzilla: Kings of the Monsters.

