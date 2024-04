Godzilla e Kong non teme rivali al box office: rimarrà davanti a tutte le nuove uscite

Probabilmente sarà un weekend molto 'noioso' al box office, dato che le previsioni parlano di un nuovo dominio da parte del blockbuster di grande successo Godzilla e Kong: Il nuovo impero, che rimarrà imbattuto e resterà davanti a tutte le nuove uscite settimanali.

Dopo i record stabiliti da Godzilla e Kong nel primo weekend al box office, il film Legendary e Warner Bros. è praticamente certo di rimanere al primo posto al botteghino questo fine settimana con un incasso di altri 35 milioni di dollari o più, seguito - a lunga distanza - dall'action Monkey Man - il debutto alla regia di Dev Patel - e The First Omen - un prequel del classico film horror soprannaturale The Omen.

Il monitoraggio suggerisce che sia Monkey Man che The First Omen apriranno tra i 13 e i 14 milioni di dollari, con i due titoli che andranno a giocarsi la seconda posizione dietro all'irraggiungibile all'incirca Godzilla e Kong: Il nuovo impero: i due titoli sono distribuiti rispettivamente da Universal Pictures e da Disney/20th Century Studios. Lo scorso fine settimana, Godzilla x Kong ha aperto con un incasso di 80 milioni di dollari a livello nazionale – il secondo miglior risultato tra i cinque titoli della serie MonsterVerse di Legendary e Universal – e ha già superato la soglia dei 200 milioni di dollari a livello globale, a fronte di un budget di 139 milioni (il più basso del MonsterVerse).

Alla luce di queste cifre non sorprende che già si parli di un possibile Godzilla e Kong 3.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.