Godzilla e Kong mostruoso al box office: primo week-end sbaraglia le previsioni

La partenza di Godzilla e Kong al box office è stata semplicemente mostruosa, e dopo i numeri delle anteprime del giovedì il risultato su tutto il primo week-end di programmazione è cresciuto esponenzialmente.

Dopo aver incassato 37 milioni di dollari venerdì, il film di Warner Bros. e Legendary è ora sulla buona strada per aprire a 75 milioni di dollari al botteghino nordamericano, ben al di sopra dei 45-55 milioni di dollari previsti inizialmente dagli analisti. Si tratta della seconda più grande apertura di sempre per la saga del MonsterVerse, oltre ad essere anche il miglior debutto dell’anno fino ad oggi, perfino superiore a quello di Dune: Parte 2. A livello globale, inoltre, il film dovrebbe riuscire a superare la soglia dei 200 milioni di dollari già dal primo weekend, anche grazie ad una sorprendentemente buona performance in Cina.

Il 67% del pubblico di venerdì era composto da uomini, mentre il 62% di coloro che hanno acquistato i biglietti aveva meno di 35 anni. Godzilla x Kong: The New Empire non ha grandi concorrenti al botteghino e troverà sostanzialmente strada libera, surclassando il nuovo film dei Ghostbusters, uscito negli USA lo scorso fine settimana. Nel frattempo, Dune: Parte Due ha superato venerdì la soglia dei 600 milioni di dollari al botteghino mondiale, rispetto ai 406 milioni di dollari a livello globale del primo Dune.

