Godzilla e Kong, quali sono i kaiju e il film di mostri preferiti di Adam Wingard?

Dopo aver parlato di un possibile terzo film su Godzilla e King Kong, il regista Adam Wingard ha parlato dei suoi kaiju e dei suoi film di mostri preferiti nel corso di una recente intervista promozionale.

Parlando con Comicbook per sponsorizzare l'uscita al cinema del suo nuovo film Godzilla e Kong, da oggi nelle sale italiane, il regista ha ricordato l'ampio catalogo di film e kaiju classici di TOHO, rivelando che il suo mostro preferito è Hedorah: il kaiju è stato visto per la prima volta nel film Godzilla vs. Hedorah del 1971 e secondo Adam Wingard sarebbe perfetto per una reinvenzione in stile MonsterVerse in futuro.

Curiosamente, a quanto pare, Hedorah è anche il kaiju preferito di Takashi Yamazaki, regista di Godzilla Minus One che Wingard ha incontrato in questi giorni per una doppia intervista su Godzilla. "Quando ne ho parlato con lui, ho scoperto che eravamo d'accordo. Una delle domande che ci è stata posta è stata proprio questa. Ci hanno chiesto quale creatura vorremmo vedere realizzata con la tecnologia moderna. Ed è abbastanza divertente, perché entrambi abbiamo risposto Hedorah."

Inoltre, tra i suoi film preferiti della saga Wingard ha citato l'originale Godzilla, ma anche Godzilla vs Hedorah e Shin Godzilla. Per altri contenuti scoprite se Godzilla e Kong ha una scena post-credit.

