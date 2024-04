Godzilla e Kong impressionante: ancora primo al box office, secondo weekend da 30 milioni

Come da previsioni, Godzilla e Kong continua il suo dominio al box office anche in questo secondo week-end di programmazione, andando prepotentemente ad occupare la prima posizione della classifica dei migliori incassi davanti alle nuove uscite Monkey Man e The First Omen.

Il blockbuster dei record di Legendary Pictures e Warner Bros, che si confermano sul tetto del mondo dopo aver dominato il box office per tutto il mese di marzo grazie a Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, dovrebbe perdere circa il -63% nel suo secondo fine settimana, ottenendo altri 30 milioni di dollari dal solo mercato del Nord America e portando il suo totale domestico ad un notevolissimo 133,3 milioni: si tratta di una flessione migliore di quella di Godzilla e di Godzilla 2: King of the Monsters, che erano calati del -67%, ma più netta rispetto a quella di Godzilla vs. Kong, che invece era calato solo del -56%.

Il secondo posto sarà vinto da Monkey Man, nuovo action Universal dalla Monkeypaw Productions di Jordan Peele e film d'esordio da regista dell'attore Dev Patel, che dopo 4,1 milioni di dollari incassati venerdì dovrebbe debuttare intorno ai 10,5 milioni di dollari (un po' sotto le aspettative di Universal che invece aveva previsto un debutto nella fascia tra 12-14 milioni di dollari). Al terzo posto invece The First Omen, un prequel del film di Richard Donner del 1976, che ha incassato 3,2 milioni di dollari venerdì e chiuderà il weekend a di 9 milioni di dollari.

Nella top5, infine, rientreranno anche Ghostbusters: Minaccia Glaciale e Kung Fu Panda 4.

Fullmetal Alchemist Brotherhood - Gate Of Truth Box-Set (8 Blu-R è uno dei più venduti oggi su