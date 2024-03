Godzilla e Kong: Il nuovo impero ha una scena post-credit? Ve lo sveliamo

Godzilla e Kong: Il nuovo impero ha una scena post-credit? Dopo aver parlato dell'ambientazione temporale di Godzilla e Kong, scopriamo insieme cosa accade dopo la conclusione del nuovo film del MonsterVerse di Legendary Pictures e Warner Bros.

Possiamo confermarvi che, no: Godzilla e Kong: Il nuovo impero non ha una scena post-credit, ma se decidere di rimanere seduti potreste trovare una piccola sorpresa durante i titoli di coda.

Il MonsterVerse ha una lunga tradizione di sequenze segrete nascoste tra i titoli di coda, ma il fatto che il precedente Godzilla vs Kong, diretto sempre dal regista Adam Wingard, autore anche di questo sequel Godzilla e Kong: Il nuovo impero, non avesse una scena post-credit, avrebbe dovuto mettere in guardia i fan della saga sulla posizione dell'autore nei confronti delle scene extra segrete. Tuttavia, se rimarrete seduti durante i titoli di coda, potreste sentire un ruggito che dovrebbe appartenere a Mothra.

Come forse saprete Adam Wingard ha lasciato intendere di voler realizzare un altro film di Godzilla e Kong per concludere la sua trilogia, e questo verso mostruoso inserito nei titoli di coda di Il nuovo impero potrebbe suggerire la direzione sognata dal regista. Ovviamente vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero esce oggi nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da Warner Bros.

Su Nuovo Ordine Mondiale è uno dei più venduti di oggi.