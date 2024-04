Godzilla e Kong - Il nuovo impero, tutti i mostri che compaiono nel film

Uscito nelle sale cinematografiche esattamente una settimana fa, Godzilla e Kong - Il nuovo impero sta conquistando il pubblico e la critica, tra colpi di coda, scazzottate e laser atomici a 500.000 gradi.

Mentre Godzilla e Kong sta registrando incassi da record al botteghino, oggi siamo qui per parlare dei tanti titani che nell’ultimo blockbuster della Warner Bros. fanno ritorno o il loro esordio nel MonsterVerse. Ecco la lista completa di tutti, ma proprio tutti i mostri che compaiono nel film.

Kong

Il primo è quello che definiamo il protagonista assoluto della pellicola: Kong. Dopo il suo esordio nell’universo dei mostri avvenuto con Kong: Skull Island nel 2017, la scimmia gigante torna in una veste sempre più potente, arrabbiata e grossa, in un contesto che va ad approfondire le sue misteriose origini nel cuore della terra.

Godzilla

L’altro grande, anzi grandissimo protagonista, è il kaiju più famoso di tutti i tempi - detentore del record di film a lui dedicati in questa lista. Anche in questo sequel la sua presenza riempie lo schermo – come potrebbe fare altrimenti? – con le sue solite peculiarità, tra cui la capacità di assorbire energia da incanalare per attacchi devastanti. E non da meno la sua incredibile altezza: a proposito, sapete quanto è alto Godzilla in ognuno dei film in cui è comparso?

Scylla

Un vero e proprio nemico giurato di Godzilla fin dai tempi dell’antica Roma. Scylla compare nei primi minuti della pellicola intento a darsele di santa ragione con Godzilla, proprio nella capitale italiana ai tempi dell’antico Impero Romano.

Baby Kong

È dalle viscere della terra che scopriamo questo nuovo titano, all’apparenza innocuo e dagli occhi dolci. Dopo essere catapultato in questa nuova realtà, Kong viene attaccato dai suoi simili.

Skar King

Il leader del regno sottoterra, una scimmia estremamente potente e spaventosa, che ricorda un orangotango. La particolarità di questo titano è il colore del suo pelo, rossiccio, mentre le cicatrici presenti sul suo corpo lasciano intendere che si tratta di un guerriero estremamente tenace.

Shimo

Shimo è uno dei più potenti tra i mostri che compaiono in Godzilla e Kong – Il nuovo impero. Tuttavia, si rivela essere un grosso, potentissimo "animale domestico", che si diverte quando viene accarezzato e cavalcato per coprire lunghi tragitti.

Tiamat

Il titano acquatico per eccellenza, Tiamat è una sorta di serpentone viscido, verde scuro e violaceo. Godzilla se ne disfa rapidamente integrando dentro di se l’energia necessaria per lo scontro finale.

Mothra

La regina dei mostri, Mothra, torna a farsi vedere in quest’ultimo capitolo della saga, ribandendo le sue enormi peculiarità. Funge inoltre da ponte comunicativo tra Kong e Godzilla, aiutando i due a collaborare e unire le proprie forze per combattere il nemico comune.

