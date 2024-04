Godzilla e Kong, c'era un piano di riserva per sostituire quel mostro: ecco perché

In Godzilla e Kong: Il nuovo impero, i due kaiju titolari si scontrano con Skar King, uno dei villain più temibili mai visti nel MonsterVerse. Ma per un altro mostro presente nel film è stato necessario elaborare un piano b, da sfruttare nell'eventualità in cui non ci fossero state le condizioni per farlo tornare. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

Stiamo parlando di Mothra che, dopo essere apparentemente morta in Godzilla II: King of The Monsters, viene risvegliata verso la fine del film di Adam Wingard, unendosi infine ai due mostri principali nella battaglia contro Skar King. Mentre Godzilla e Kong: Il nuovo impero sta sbancando al botteghino, il regista ha parlato dell'eventualità che questa importante figura mostruosa fosse assente dal film. "Al posto di Mothra c'è stato, per poco tempo, un altro personaggio di nome Prosphera. Ma il personaggio era scritto comunque sulla falsariga di Mothra. In rete c'è questa narrazione falsa secondo cui questo personaggio avrebbe fallito ai test, e così noi avremmo infine optato per Mothra", ha detto Wingard ai microfoni di TheWrap.

"Il piano prevedeva Mothra sin dal principio. Ma non eravamo sicuri di riuscirci e così, dopo aver testato il film, avevamo ancora le precedenti versioni del personaggio. Dopodiché, le cose si sono chiarite, e siamo stati in grado di avere Mothra", ha precisato l'intervistato. "Sarebbe stato davvero stupido non avere Mothra, perché se osservi la creatura 'di riserva', faceva tutto come Mothra, senza però esserlo. Sarebbe stato davvero fastidioso se, alla fine, non fossimo riusciti nei nostri intenti. Non mi piace che qualcuno pensi che questa non sia stata la nostra intenzione sin dal principio. Se leggi la prima bozza della sceneggiatura, troverai sempre la parola 'Mothra'", ha concluso Wingard.

Concludiamo lasciandovi alla nostra recensione di Godzilla e Kong: Il nuovo impero.

Su Pulp Fiction (4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.