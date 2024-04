Godzilla e Kong, il nuovo design di Godzilla è ispirato a Goku e Dragon Ball

Il nuovo nuovo Godzilla e Kong non teme rivali al box office, e il designer di Godzilla ha rivelato a chi è ispirato il nuovo look del Kaiju.

Un utente di twitter ha chiesto a Jared Krichevsky, designer del personaggio principale del film, se il nuovo look di Godzilla fosse ispirato a Goku Rosa, il nuovo power up del personaggio protagonista di Dragonball. Questa la risposta dell’artista:

"Ho visto Goku Rosé solo anni dopo. Ma ho basato la trasformazione sul Kaio-Ken". Krichevsky ha scritto in un tweet ora cancellato. "Sì, si è sempre pensato che fosse una transizione temporanea. Nel film assorbe il DNA di Tiamat. L'enorme quantità di energia richiesta per la sua trasformazione lo costringerà a bruciare tutto il suo grasso extra. Questo cambierà quando riacquisterà il pieno controllo".

Godzilla vs Kong: Un nuovo impero ha debuttato sulla famosa piattaforma di aggregazione di recensioni con una percentuale di gradimento del 53% per quanto riguarda il parere della critica, mentre il pubblico sembra essere di ben altro avviso, con la percentuale di gradimento che si attesta attorno al 93%. Il film si trova attualmente nei cinema italiani. Se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Godzilla vs Kong: Un nuovo impero.

