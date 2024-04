Godzilla e Kong ha 'copiato' una scena di Godzilla Minus One: Adam Wingard ce la svela!

Gli ultimi mesi sono stati decisamente soddisfacenti per i fan di Godzilla: mai due film con protagonista il colossale kaiju avevano fatto il loro esordio nelle sale occidentali nel giro di così poco tempo, ma Godzilla Minus One e Godzilla e Kong non si sono tirati indietro! Il secondo, anzi, è addirittura stato influenzato dal primo.

Il regista Adam Wingard ci ha infatti spiegato in che modo quel Godzilla e Kong che sta ancora registrando incassi impressionanti ha tratto ispirazione dal film che ha fatto sfracelli in sala poche settimane prima del nuovo capitolo del MonsterVerse.

"Mentre noi eravamo in produzione uscì il trailer di Godzilla Minus One, io non l'avevo ancora visto, ma quando lo vidi c'era questa specifica scena in cui Godzilla pestava il suolo con la sua zampa, sollevando la terra con la forza dell'impatto. C'era una scena da un'angolazione simile sulla quale stavamo lavorando da un paio di mesi, ma sembrava non funzionare mai. Nel momento in cui vidi quell'inquadratura di Minus One pensai: 'Ecco cosa dobbiamo fare'" sono state le parole di Wingard. Ben vengano, insomma, tutti questi film su Godzilla, se a beneficiarne sono persino gli addetti ai lavori! Legendary, intanto, ha giò confermato i nuovi film del MonsterVerse dopo Godzilla e Kong.

