Godzilla e Kong, come finisce il nuovo film del MonsterVerse e cosa innesca per il futuro?

A tre anni di distanza dall'ultima volta, Godzilla e Kong sono tornati a darsele di santa ragione (ma solo per pochi istanti, prima di fare squadra) nel nuovo film del MonsterVerse: bando alle perdite di tempo, dunque, come si conclude quest'ultima battaglia? Il team-up tra i due kaiju si sarà rivelato efficace?

Partiamo dal principio: uno strano segnale richiama i protagonisti umani del film nella Terra Cava, dove scopriranno una strana tribù che venera Mothra (che verrà poco dopo risvegliato grazie all'intervento di Jia) e che viene tenuta in condizione di schiavitù da Skar King, un malvagio essere precedentemente imprigionato da Godzilla che minaccia di scatenare sulla superficie terrestre un kaiju capace di provocare una nuova era glaciale.

Kong corre a questo punto a "convocare" Godzilla, e dopo un breve combattimento (durante il quale Mothra fa da "paciere") i due finiscono per capire che è meglio unire ancora una volta le forze: si innesca a questo punto una grande battaglia tra i due kaiju e Scar King, con Mothra che nel frattempo tiene a bada l'esercito del villain.

La svolta si ha quando Suko, l'adorabile nuovo amico di Kong, riesce a distruggere il cristallo tramite il quale Scar King tiene sotto controllo il kaiju Shimo: a quel punto quest'ultimo non esita a schierarsi con Kong e Godzilla, e i tre riescono, facendo squadra, a sconfiggere Scar King una volta per tutte. E il futuro del MonsterVerse? La battaglia contro Skar, in realtà, non ci offre spunti troppo evidenti per i prossimi capitoli del franchise: la presenza di Suko, però, fa sì che qualcuno parli già di un film sul Figlio di Kong. Noi, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione di Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero.

