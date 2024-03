Godzilla e Kong al box office: le ultime previsioni di incasso per il film MonsterVerse

A poche ore dal debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo di Godzilla e Kong: Il nuovo impero, grazie a Deadline sono emerse le ultime anticipazioni relative al box office e ai possibili dati di incasso.

Il magazine riporta che Godzilla e Kong: Il nuovo impero dovrebbe guadagnare l'enorme cifra di 135 milioni di dollari in tutto il mondo durante il suo primo fine settimana di programmazione in tutti i mercati internazionali, 50 milioni di dollari dei quali dovrebbero arrivare dal solo mercato Nord-Americano.

Si tratta chiaramente di ottimi numeri, che metterebbero a segno un secondo segnale positivo consecutivo per il film, dato che in queste ore le prime reazioni della stampa a Godzilla e Kong sono state molto positive. Da ricordare che il regista Adam Wingard sogna un terzo film di Godzilla e King Kong, dunque i dati di incasso saranno fondamentali per il futuro della saga: continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.

Il cast di Godzilla e Kong: Il nuovo impero include Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, The Night House – La casa oscura”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens (la serie TV “Gaslit”, “Legion”, “La Bella e la Bestia”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “La furia di un uomo – Wrath of Man”, “Chernobyl”) e Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”). In Italia uscirà da domani giovedì 28 marzo, distribuito da Warner Bros Pictures.

