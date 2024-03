Godzilla e Kong oltre le aspettative: esordio record al box office, può superare Dune 2

Godzilla e Kong è partito molto bene in Italia, ma in proporzione nel mercato del Nord America il nuovo film del MonsterVerse di Legendary Pictures e Warner Bros ha fatto addirittura meglio, con una partenza ben al di là delle aspettative degli analisti.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero ha esordito con la cifra record di 10 milioni di dollari nelle anteprime di giovedì, il miglior risultato di sempre per la Warner Bros. e la saga del MonsterVerse di Legendary, oltre al miglior esordio in anteprima dell'anno fino ad oggi: la Warner stima un'apertura del fine settimana nazionale compresa tra 45 e 50 milioni di dollari nel periodo pasquale, mentre altri importanti servizi di monitoraggio contano tra 50 e 55 milioni di dollari. Tuttavia, sulla base dell’affluenza nelle sale in anteprima, i giorni festivi e il punteggio A- di Cinemascore, alcuni pensano addirittura che Godzilla e Kong possa debuttare con 80 milioni di dollari, una cifra che porterebbe il suo esordio globale nell'ordine dei 135 milioni di dollari.

Da notare anche il risultato delle anteprime supera quelle precedenti del MonsterVerse, con Godzilla (2014) che ha aperto a 9,3 milioni di dollari in anteprime, Godzilla: King of the Monsters (2019) che si è fermato a 6,3 milioni di dollari in anteprime e Kong: Skull Island (2017) che ha ottenuto 3,7 milioni di dollari. Il film, diretto da Adam Wingard e interpretato da Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Dan Stevens, non dovrebbe avere grossi problemi ad affrontare Ghostbusters: Minaccia Glaciale, al suo secondo week-end negli USA.

