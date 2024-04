Godzilla e Kong alimenta il futuro del MonsterVerse: Legendary conferma nuovi film

La casa di produzione Legendary Pictures ha celebrato il grande successo box office di Godzilla e Kong, confermando che la saga del MonsterVerse ha un futuro luminoso davanti a sé dopo le cifre ottenute dal nuovo capitolo firmato Adam Wingard.

“Si tratta sicuramente di un risultato entusiasmante”, ha affermato Mary Parent, presidente della produzione mondiale della Legendary, ai microfoni di The Hollywood Reporter. La compagnia di Josh Grode, che pochi giorni fa ha confermato anche Dune: Parte 3 di Denis Villeneuve, si è detta pronta a continuare il MonsterVerse sull'onda dell'entusiasmo che personaggi come King Kong e Godzilla riescono ancora oggi a suscitare nel pubblico: "Siamo in una buona posizione per continuare il viaggio, vedremo nei prossimi giorni come continuerà quello di Godzilla e Kong. C'è sicuramente molta positività, per quanto riguarda il futuro della saga."

Gli analisti credono che il nuovo film raggiungerà i 230 milioni di dollari a livello nazionale e andrà oltre i 500 milioni di dollari a livello globale, con l'obiettivo di superare il record assoluto di Kong: Skull Island, ancora oggi il miglior incasso della saga con 568 milioni di dollari. Tuttavia va notato che Godzilla e Kong è anche il film MonsterVerse con il budget più basso di sempre, 135 milioni di dollari netti, il che ovviamente si tradurrà in un maggior profitto per Legendary. Il presidente della produzione nazionale della Warner Bros., Jeff Goldstein, ha dichiarato: “È davvero insolito che un quarto o un quinto capitolo di una saga ottenga questo tipo di successo. E ancora più insolito è il fatto che abbiamo speso un budget inferiore rispetto a per qualsiasi altro film del franchise”.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità: nel frattempo, il regista Adam Wingard ha già le idee chiare per il suo Godzilla e Kong 3.

