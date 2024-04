Godzilla e Kong 2, le anticipazioni sul sequel: come si svilupperà la trama

Continua ad imperversare la mania da Godzilla e Kong, potremmo definirla come una vera e propria “monstermania”, in riferimento al MonsterVerse messo in atto da Adam Wingard. I due giganti si sono resi protagonisti di diverse pellicole, fino dal ritorno del kaiju più famoso di tutti i tempi, Godzilla, avvenuto ormai dieci anni fa.

Dieci anni nei quali si sono susseguite diverse pellicole, tra Kong: Skull Island che ha reintrodotto King Kong e Godzilla 2: King of the Monsters, che ha approfondito la storia di Godzilla. E, ovviamente, i film che hanno unito i due titani, ovvero Godzilla vs Kong e l'ultimo Godzilla e Kong - Il nuovo impero.

Ora, quali sono le anticipazioni sul sequel che, ovviamente, arriverà nei prossimi anni? Sicuramente nel prossimo Godzilla e Kong 2 verrà dato maggiore risalto a Godzilla, come anticipato dal regista Adam Wingard in una recente intervista.

Un altro aspetto importante e non da sottovalutare, è il possibile ritorno di un altro personaggio, legato a doppio filo proprio con il kaiju nato nel lontano oriente. Parliamo di Mothra, che si è resa protagonista di un dettaglio in una scena post-credit di Godzilla e Kong - Il nuovo impero, uscito nelle sale cinematografiche qualche giorno fa.

Insomma, fioccano le ipotesi e i desideri dei fan, che in questi anni stanno godendo di un rinnovato interesse nei confronti di King Kong e Godzilla, protagonisti assoluti del MonsterVerse. Non ci riserveremo di condividere qualsivoglia novità in merito al prossimo, attesissimo film.

