Godzilla e Kong 2, Adam Wingard promette: 'Il sequel metterà in risalto Godzilla'

Godzilla e Kong ha stabilito numerosi record al box office nel suo primo week-end di programmazione, successo che rende assai probabile un eventuale terzo capitolo della saga di Adam Wingard.

A questo proposito il regista, che ha già parlato della possibilità di realizzare un nuovo film con Godzilla e Kong per concludere la sua trilogia del MonsterVerse, ha rivelato nuovi dettagli sull'ipotetica storia del threequel, lasciando intendere che, per la prima volta da diversi anni, Godzilla tornerà al centro della vicenda rispetto a Kong: "Ho sicuramente diverse idee sul futuro della saga, su come potrebbero evolvere le storie di Godzilla e di Kong: in generale posso dire che, dato che Kong è il cuore del nostro ultimo film, se questo capitolo avrà successo penso che il prossimo episodio sarà incentrato più su Godzilla, rispetto a ciò che abbiamo fatto con Il nuovo impero. Senza anticipare troppo, ci spingeremo più a fondo nella sua storia, così come Il nuovo impero esplora la storia di Kong."

Ricordiamo che, ad oggi, Godzilla è stato protagonista di due film del MonsterVerse, ovvero Godzilla e Godzilla: King of the Monsters, mentre Kong è stato al centro del solo Kong: Skull Island: i due Titani si sono ritrovati nei film crossover Godzilla vs Kong e Godzilla e Kong: Il nuovo impero, con entrambi i progetti che hanno messo al centro la storia di Kong e la sua evoluzione, dunque le dichiarazioni di Adam Wingard su questo probabile 'ritorno a Godzilla' farà certamente la gioia dei fan.

