Godzilla: King of the Monsters tra i titoli candidati ai Razzie Awards

A meno di un anno dall'uscita nelle sale di Godzilla: King of the Monsters, il film diretto da Michael Dougherty che ha messo di fronte il re dei mostri con King Ghidorah, arrivano candidature che non conferiscono grande smalto al sequel di Godzilla (2014). La pellicola infatti ha ricevuto la poco stimabile candidatura ai Razzie Awards.

L'annuncio delle candidature ai Golden Raspberry Awards - meglio conosciuti come Razzie - ha incluso infatti il film di Dougherty nella categoria riservata ai peggiori prequel, remake, rip-off o sequel. La categoria include quei film che non sono riusciti a soddisfare le aspettative di fan e critica.

Godzilla: King of the Monsters è in lizza per la sfortunata vittoria finale insieme a X-Men: Dark Phoenix, Hellboy, A Madea Family Funeral e Rambo: Last Blood.



La nomination ha scatenato un ampio dibattito sui social, in particolare Twitter, tra critici nei confronti della scelta d'inserire il film e chi invece sostiene che la pellicola di Michael Dougherty abbia tutte le carte in regola per far parte della cinquina.

Il film ha diviso molto gli stessi fan, tra chi ha apprezzato molto gli effetti speciali utilizzati e chi sostiene che il cast sia stato sfruttato poco a dovere.

L'anno prossimo sarà la volta di Godzilla vs Kong e vedremo in quale direzione andrà il MonsterVerse creato da Legendary e Warner Bros.

Nei mesi scorsi è stato pubblicato diverso materiale su Godzilla: King of the Monsters, tra cui alcune splendide concept art.

Su Everyeye trovate la recensione di Godzilla: King of the Monsters, uscito nelle sale il 30 maggio 2019.