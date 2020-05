Godzilla: King of the Monsters, il titano Behemoth in un'immagine bestiale

Godzilla: King of the Monsters ha ampliato il parterre di titani del MonsterVerse targato Legendary, con tutta una serie di nuovi kaiju di Toho, tra cui Rodan e King Ghidorah. Tra i titani presenti nel film anche possente Behemoth e ora il regista, Michael Dougherty, ha pubblicato il bestiale concept art di sviluppo del personaggio.

"Di tutti i nuovi mostri creati per il film, Behemoth era probabilmente il mio preferito. Dato che quasi tutti i kaiju di solito sono dei rettili giganti, insetti oppure ibridi, è stato divertente inventare un nuovo mammifero che combinasse i tratti di mammut lanosi, scimmie e bradipi giganti" ha spiegato il regista.

Dougherty inoltre ha specificato:"Abbiamo anche creato ricchi retroscena per ogni nuova creatura e abbiamo immaginato che Behemoth fosse in grado di diventare bipede quando necessario, permettendogli di colpire con artigli un avversario. Normalmente si tratta di un erbivoro pacifico che pascola su giganteschi alberi preistorici insieme alla sua mandria, anche se abbiamo inserito dei riferimenti su un possibile passato in cattività".



Godzilla: King of the Monsters vede l'agenzia cripto-zoologica Monarch e i suoi membri costretti a fronteggiare una serie di mostri titanici tra cui lo spaventoso Godzilla, pronto a scontrarsi con rivali quali Mothra, Rodan e la sua acerrima nemesi King Ghidorah.

Il cast del film comprende star del calibro di Vera Farmiga, Kyle Chandler e la giovane protagonista di Stranger Things, Millie Bobby Brown.

Qualche giorno fa sono state pubblicate le ispirazioni per il design di Rodan, uno dei maestosi titani del film.

Tra le scene tagliate anche una che coinvolge Millie Bobby Brown, che interpreta il personaggio di Madison Russell.