Godzilla: King of the Monsters, tanti nuovi dettagli su Ghidorah

Come già sappiamo, in Godzilla: King of the Monsters, sequel di Godzilla e terzo capitolo del Monster Universe della Legendary Pictures, compariranno anche i temibili Mothra, Rodan e King Ghidorah.

Proprio di quest'ultimo sono state rivelate alcune informazioni particolarmente interessanti.

Come notato da ScreenRant, infatti, il sito di marketing virale di Monarch Sciences ha svelato che Ghidorah è stato scoperto per la prima volta dalla dott.ssa Emma Russell (Vera Farmiga) nel 2016. Nascosto sul nostro pianeta per secoli, il Titano è stato ufficialmente definito da Monarch Sciences il "Monster Zero". Il sito menziona anche che gli "antichi" si riferivano al Titano come "Ghidorah", quindi nonostante la presenza di uno specifico nome scientifico, ci sono buone probabilità che il mostro venga effettivamente chiamato anche Ghidorah in Godzilla: King of the Monsters.

Inoltre, è stato confermato che il Titano non ha alcun genere, e non è classificato né come maschio né come femmina (a differenza di Mothra, che è stata designata come femmina), e che le sue tre teste avranno personalità distinte l'una dall'altra. Inoltre, è stato dichiarato che il mostro è stato interpretati da tre attori diversi.

Diretto da Michael Dougherty, Godzilla: King of the Monsters è il nuovo capitolo del Monster Universe della Legendary Pictures dopo Godzilla e Kong: Skull Island, e farà dal preludio a Godzilla vs Kong, previsto per il 2020. Nel cast troviamo interpreta Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler, O'Shea Jackson Jr., Ken Watanabe e Bradley Whitford.

Il film uscirà nelle sale statunitensi il 31 maggio 2019, mentre in Italia arriverà il 30 dello stesse mese.