Godzilla: King of the Monsters, rivelato un easter-egg quasi invisible

Sembra che un fan di Godzilla: King of the Monsters abbia scoperto un easter-egg talmente ben nascosto da stupire anche il regista del film, Michael Dougherty.

Come potete vedere in calce all'articolo, il riferimento è diretto alla nave Calico, vista originariamente nei cartoni animati di Godzilla della Hanna Barbera. Se sei riuscito a individuare questo easter-egg, allora congratulazioni, hai superato alcuni dei più grandi fan di Godzilla.

Se invece non ci siete riusciti, a vostra discolpa c'è da dire che è quasi impossibile riuscire a leggere il nome della nave nella sua versione live-action: negli episodi del cartone animato della Hanna Barbera, Godzilla viene mostrato mentre "gioca" con una nave battezzata appunto Calico, e finora nessuno si era reso conto che quella stessa nave era comparsa in Godzilla: King of the Monsters.

Cosa ne pensate di questo easter-egg? Conoscevate il cartone animato citato? Come al solito, fatecelo sapere nell'apposita sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti, vi avvisiamo che la data di uscita di Godzilla vs Kong è slittata da marzo a novembre 2020: diretto da Adam Wingard, Godzilla v Kong è il quarto film del cosiddetto MonsterVerse della Legendary Pictures dopo Godzilla, Kong: Skull Island e King of the Monsters.

Vi ricordiamo inoltre che in futuro il franchise potrebbe includere anche altre creature Toho.