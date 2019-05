Godzilla: King of the Monsters, restate per la scena post-credit!

Possiamo confermarvi che, in perfetto stile Marvel Cinematic Universe, la Legendary Pictures ha inserito al termine di Godzilla: King of the Monsters una scena post-credit che rimanda al prossimo capitolo, l'atteso scontro Godzilla vs Kong.

Del cross-over che farà collidere Godzilla al Kong di Skull Island è stata mostrata giusto ieri la prima immagine ufficiale (leggi: ecco il primo poster di Godzilla vs Kong), ma la Warner ha inserito una sequenza segreta alla fine di King of the Monsters per rimandare l'appuntamento con la resa dei conti al marzo 2020.

Naturalmente, se non siete ancora andati a vedere Godzilla: King of the Monsters, vi consigliamo di interrompere la lettura di questo articolo seduta, con la consapevolezza comunque di dover rimanere seduti fino alla fine dei titoli di coda. Se invece avete già visto il film di Michael Dougherty, potete proseguire e prepararvi ad niziare le speculazioni nella sezione dei commenti in calce all'articolo.

A voler essere precisi, il film contiene due scene post-credits: la prima sequenza è composta da un montaggio di ritagli giornali, con titoli di notizie e affini, che serve per allontanarci rapidamente dagli eventi di King of Monsters e preparare il terreno per Godzilla vs Kong. Dai titoli capiamo che, dopo molte polemiche, Monarch rende pubbliche la informazioni sui Titani, e che Mothra potrebbe rigenerarsi tramite dei bozzoli; un misterioso uovo apparve su Skull Island, e a quanto pare tutti i Titani che hanno lasciato Washington D.C. sono diretti verso il regno di King Kong, dove ci viene mostrata una pittura rupestre che spiega che il conflitto fra Kong e Godzilla va avanti da migliaia di anni.

Finiti i titoli di coda, poi, parte un'altra scena, incentrata sull'eco-terrorista Alan Jonah (Charles Dance). Durante gli eventi del film, Jonah e i suoi uomini cercano di ottenere il DNA dei Titani, che è diventato una merce importantissima sul mercato nero; nella sequenza finale finalmente raggiungono il loro obiettivo, con un contrabbandiere che conduce Jonah e compagnia ad una testa tagliata di Ghidorah.

In King of the Monsters viene spiegato che le origini di Ghidorah sono di natura extraterrestre e che la bestia ha dei poteri di rigenerazione. Durante il film Godzilla gli stacca una delle tre teste a morsi, ma il drago riesce a rigenerarla: quella staccata, comunque, finisce nell'oceano, e alla fine Jonah ne entra in possesso.

Come pensate che proseguirà la storia? Cosa vi aspettate dallo scontro tra Godzilla e King Kong? Fatecelo sapere nei commenti!

