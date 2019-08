Godzilla: King of the Monsters, il regista conferma una teoria sullo scontro con Ghidorah

In attesa di sapere di più sull'atteso crossover che metterà di fronte Godzilla e Kong, torniamo a fare luce sugli eventi di Godzilla: King of the Monster grazie ad un interessante dettaglio rivelato in prima persona dal regista Mike Dougherty.

Il regista ha dato un altro esempio della sua passione per il progetto rispondendo a una domanda/teoria di un fan su Twitter: Godzilla avrebbe sconfitto subito King Ghidorah se non fosse stato colpito dall'Oxygen Destroyer?

La risposta a quanto pare è molto semplice e in linea con la tematica di fondo della pellicola: "Sì. Un altro indizio dell'idiozia umana quando scombina l'ordine naturale" ha confermato il regista.

Nonostante l'interferenza umana il Re dei Mostri è riuscito come sempre a ristabilire l'equilibrio sulla terra e si prepara a tornare in azione in Godzilla vs. Kong, i cui dettagli della trama non sono ancora stati rivelati. Sappiamo però che le riprese del film sono terminate già da tempo sotto la guida di Adam Wingard e che debutterà nelle sale entro la fine del 2020 - l'uscita è ora prevista per marzo ma il boss della Warner Bros. ha rivelato che potrebbe essere rimandata di qualche mese.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Godzilla: King of the Mosnters, e come sempre: lunga vita al Re!