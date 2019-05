Godzilla: King of the Monsters, i protagonisti discutono sul genere del mostro

Godzilla è uno dei maggiori titani del genere Tokusatsu, e il famoso kaiju è pronto ad una nuova incursione occidentale mentre si prepara a combattere King Ghidorah, Rodan e Mothra per il dominio della Terra in Godzilla: King of the Monsters. Ma una delle domande più diffuse che si pongono i fan è: Godzilla è maschio o femmina?

Il famoso kaiju è solo una forza androgina della natura? Un essere incredibilmente potete lo si nota eccome, nel nuovo poster internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a Comicbook, le due star del film, Kyle Chandler e Vera Farmiga hanno parlato proprio di questo argomento.

Chandler prova a ricavarne un ragionamento:"Beh, Godzilla prende il nome da 'gorilla' in giapponese e 'balena' in giapponese. La parola è stata composta, quindi non è detto che sia da un gorilla maschio o femmina, o da una balena maschio o femmina".

Pare che il mistero debba rimanere.



Vera Farmiga è però d'accordo con il collega sul tipo di kaiju che rappresenta Godzilla:"Pensavo fosse un rettile ma è un anfibio; è un ibrido, rientra in un campionato tutto suo".

"Questi dibattiti andranno avanti" secondo Chandler.

L'unica cosa certa è che Godzilla è un serio candidato a diventare il re della catena alimentare sulla Terra.

La nuova storia segue i criptozoologi dell'agenzia Monarch mentre i suoi membri sono costretti ad affrontare una serie di mostri di dimensioni impressionanti, tra cui il possente Godzilla che si scontra con Mothra, Rodan e con la sua nemesi per eccellenza: King Ghidorah.

La lotta fra questi titani sarà una grave minaccia per il pianeta.

Le reazioni americane sono entusiaste, e l'hanno definito 'un film eccezionale'.