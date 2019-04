Godzilla: King of the Monsters, le prime descrizioni dal Wonder Con elogiano il film

Nel corso del Wonder Con svoltosi lo scorso weekend all'Anaheim Convention Center, sono stati mostrati alcuni minuti di materiale inedito di Godzilla II: King of the Monsters, il sequel del Godzilla di Gareth Edwards.

Dopo l'ultimo epico trailer del monster movie, infatti, i partecipanti della manifestazione di Anaheim hanno potuto vedere in anteprima alcune scene del film e i commenti via social non sono tardati ad arrivare, così come la descrizione del materiale mostrato: "L'anteprima estesa di Godzilla II: King of the Monsters mostrava una sequenza in cui Monarch sta scappando dalla struttura di contemimento nell'Artico. Il personaggio di Vera Farmiga manda un segnale. Si scopre che King Ghidora sta attaccando la struttura. Godzilla emerge dai ghiacci e le immagini sfociano nel trailer esteso. Un mucchio di scene inedite che mostrano il combattimento tra Godzilla e King Ghidora. Il film appare visivamente impressionante. Pieno di tensione. Dalle proporzioni enormi. Questo film farà un mucchio di soldi".

Quindi si esaltano le qualità visive della pellicola, la tensione palpabile sullo schermo e l'eccitazione derivante dagli scontri tra i mostri protagonisti, ovvero quanto di meglio potrebbe chiedere lo spettatore per questo genere di pellicole.

Godzilla II: King of the Monsters è uno dei titoli di punta per la Warner Bros dei prossimi mesi, che spera così di contenere l'inevitabile successo della Marvel con Avengers: Endgame che arriverà a fine mese. Il monster movie diretto da Michael Dougherty arriverà infatti nelle sale italiane il 30 maggio 2019, quando la febbre per il nuovo crossover sui Vendicatori dovrebbe virare verso il basso. Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown - attesissima anche per la terza stagione di Stranger Things - Bradley Whitford e Sally Hawkins.