Godzilla: King of the Monsters, il possente Rodan nella nuova immagine di Empire

L'ultimo trailer ci mostrava un epico scontro tra Rodan e King Ghidorah, ma è adesso grazie alle pagine di Empire Magazine che possiamo dare un'ulteriore occhiata al possente Kaiju (o Titano) pterodattilo che andrà a sfidare Godzilla in King of the Monsters, film diretto da Michael Dougherty.

Nel primo capitolo del nuovo corso cinematografico made in USA di Godzilla, Gareth Edwards raccontava il ritorno sulla Terra di creature antichissime affamate di radiazioni, tra le quali anche quello che veniva definito il Predatore Alpha, il Re dei Mostri: Godzilla. Dopo un epico scontro in quel di San Francisco, il nostro kaiju-eroe tornava negli abissi dell'Oceano Pacifico, acclamato dall'umanità.



In questo secondo capitolo il problema diventa invece mondiale, dato che hanno cominciato a risvegliarsi anche molti altri Titani, tra i quali appunto Rodan, Mothra e King Ghidorah, forse i tre più pericolosi. È come se il mondo si fosse stancato degli abusi dell'uomo e abbia deciso di debellarlo con i suoi più forti e antichi anticorpi. Hanno la battaglia nel sangue, esseri territoriali e temibili, per cui ne rimarrà uno solo, il Re dei Mostri - probabilmente Godzilla.



Vi ricordiamo che il film sarà seguito il prossimo anno dall'attesissimo Godzilla vs Kong, che metterà invece a confronto per la prima volta sul grande schermo due dei mitici mostri cinematografici.