Godzilla: King of the Monsters, perché Kong non è apparso nello scontro finale?

Come da previsione, pur avendo portato su grande schermo un grande numero di Kaiju, lo scontro finale di Godzilla: King of the Monsters non ha visto alcuna apparizione di Kong, che sarà invece il piatto forte insieme al Re dei Mostri dell'attesissimo crossover in arrivo il prossimo anno.

Le diverse citazioni di Skull Island presenti nel film, però, hanno confermato che Kong ha effettivamente subito il richiamo dei due contendenti al trono terrestre. Rispondendo ad un fan sulla questione, il regista Michael Dougherty ha condiviso un estratto dalla trasposizione letteraria del film.

"Sentì la chiamata," si legge nel romanzo. "L'aveva già sentita prima. Non dai nemici che hanno ucciso i suoi genitori, gli Strisciateschi. Da qualcuno simile a lui. Quando era giovane non li ha sentiti spesso. Ma nei tempi recenti le chiamate sono arrivate più di frequente. Una volta ne ne sentì una molto, molto vicina all'isola. Ma non voleva niente da lui. Perciò non gli importava."

"Ma questa volta era diverso. Volevano che lui andasse. Gli animali dell'isola erano nati e morti. E lui era andato avanti come sempre. Ma questa volta qualcosa è cambiato. Lo hanno reso irrequieto. Lo hanno fatto un po' arrabbiare. Il cambiamento non era buono. Che stiano lontano da lui, questi altri. A lui non importava dei loro luoghi, delle loro isole. Era meglio lasciarlo stare.

"Sentì un movimento nella pietra sotto di lui, e la sua rabbia crebbe a dismisura. Anche gli Strisciateschi sentirono la chiamata. I vermi dalla faccia di teschio che hanno disturbato il suo sonno. Si stavano svegliando. La calma era finita. Si grattò il prurito e iniziò a cacciare."

La reazione di Kong alla chiamata dei Kaiju potrebbe essere un'indizio su cosa ci aspetta dall'inizio di Godzilla v Kong, che ricordiamo potrebbe essere posticipato di qualche mese. In questo momento la data di uscita è prevista per il marzo del 2020. In attesa di saperne di più, e magari di vedere qualche immagine ufficiale, vi rimandiamo alla nostra recensione di Godzilla: King of the Monsters.