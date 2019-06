Godzilla: King of the Monsters, online la nostra video-recensione

Dopo la recensione di Godzilla: King of the Monsters, abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube anche la video-recensione del nuovo capitolo del MonsterVerse di Legendary Pictures e Warner Bros.

Nel filmato, con testi e voce a cura rispettivamente dei colleghi Luca Ceccotti e Gabriele Laurino, il film diretto da Michael Dougherty viene definito come "uno dei più feroci e devastanti blockbuster degli ultimi anni, eccesso misurato ed esagerazione megatonica: un'esplosione cinematografica di proporzioni pazzesche dedicata alla frastornante sensazione di insignificanza che ci rende umani".

Vi ricordiamo che Godzilla: King of the Monsters è attualmente in programmazione in tutte le sale cinematografiche italiane. Terzo capitolo del MonsterVerse dopo Godzilla e Kong: Skull Island, il blockbuster prepara il terreno per il film cross-over Godzilla vs Kong, che arriverà a marzo 2020 e che mostrerà - come spiega sagacemente il titolo stesso - l'atteso scontro tra i due mostri della Warner Bros.

