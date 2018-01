Godzilla: King of The Monsters, O'Shea Jackson dice che il finale sarà indimenticabile!

L'attorenon vede l'ora che i fan vedano cosa hanno preparato per il sequel di Godzilla, che si intitola Godzilla: King of The Monsters

Jackson è un grande fan del franchise e ha rivelato ciò che i fan potranno aspettarsi dal progetto previsto, tra cui figurerà uno dei più grandi cattivi di Godzilla. Godzilla infatti, non sarà l’unico mostro presente nel sequel, e questo porterà ad una scena finale senza dubbio epica.

"Come fan di Godzilla sono rimasto scioccato nello scoprire che il secondo film ha tra i mostri Ghidorah", ha detto Jackson a Collider. “Un drago d'oro a tre teste che spara fulmini nel film in cui recito? E abbiamo Mothra, abbiamo Rodan. Nello stesso film! E l’ultima scena, tra Godzilla Ghidorah, non la dimenticherete mai.”

"La nuova storia segue gli eroici sforzi dell'agenzia cripto-zoologica Monarch, mentre i suoi membri si scontrano contro una batteria di mostri giganteschi, tra cui il possente Godzilla, che si scontra con Mothra, Rodan e la sua nemesi finale, Ghidorah: quando queste antiche super-specie risorgono, lotteranno per la supremazia, mettendo in pericolo l'esistenza stessa dell'umanità".



Il film è stato prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers e Thomas Tull, mentre Barry H. Waldman, Zach Shields, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira sono produttori esecutivi. Alexandra Mendes è co-produttrice per conto della Legendary Pictures.

Godzilla: King of The Monsters uscirà nelle sale cinematografiche il 22 marzo 2019.