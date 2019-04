Godzilla: King of the Monsters, nuove immagini presentate al CinemaCon

In questi giorni a Las Vegas si sta svolgendo uno dei più grandi eventi dell'industria cinematografica americana, il CinemaCon, un'occasione per fare il punto sui nuovi progetti in arrivo nei mesi successivi. Tra le immagini mostrate anche quelle di Godzilla: King of the Monsters, il sequel di Godzilla, diretto da Michael Dougherty.

Brandon Davis di ComicBook ha descritto così le immagini del filmato proiettato all'evento:"Un'introduzione con Millie Bobby Brown. Poi un breve sguardo alle flotte in guerra, in una terra dorata e distrutta. La capitale della nazione è distrutta e infuocata. Gli umani sotto al ghiaccio, a lavorare per una soluzione, risvegliano i mostri della speranza che combatteranno per loro. I loro bunker sono distrutti e vengono lasciati correre attraverso il ghiaccio per sicurezza". Qualche giorno fa era stato mostrato un nuovo trailer del film.



Sembra che gli sforzi della M.O.N.A.R.C.H. abbiano risvegliato King Ghidorah:"Vera Farmiga si prodiga in un duro appello per risvegliare il mostro mentre il personaggio di Kyle Chandler si trova sopra l'apertura del ghiaccio. Le correnti elettriche diventano visibili mentre con il mostro a tre teste i soldati guardano preoccupati, Millie Bobby Brown e Vera Farmiga osservano da un elicottero, Ghidorah sputa contro i soldati e li spazza via. In qualche modo, Kyle Chandler è riuscito a scappare".

Il film diventa più intenso quando King Ghidorah e Godzilla si scontrano. E soprattutto quando tutti i mostri entrano in scena:"Ghidorah, Rodan, Mothra e Godzilla si battono tutti, gli edifici vengono distrutti".



Elogi dal Wonder Con erano arrivati nei giorni scorsi per il film. Diretto da Michael Dougherty, Godzilla: King of the Monsters segue gli eroici sforzi della M.O.N.A.R.C.H. mentre i suoi membri si scontrano contro una serie di kaiju di dimensioni titaniche, tra cui il potente Godzilla. Nel cast del film Vera Farmiga, Kyle Chandler e Millie Bobby Brown.