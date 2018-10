Godzilla: King of the Monsters, Legendary annuncia un fumetto prequel!

Godzilla: King of the Monsters avrà un prequel. Legendary Comics ha infatti annunciato che il film sarà preceduto da una graphic novel che farà parte della continuity canonica.

Grazie al successo del reboot di Godzilla diretto da Gareth Edwards, Legendary ha deciso di dare il via al franchise conosciuto come MonsterVerse. Dopo l'uscita di Kong: Skull Island nel 2017 e il sequel di Godzilla in arrivo il prossimo anno, i due iconici giganti verranno messi a confronto in Kong vs Godzilla.

I piani dello studio però non sembrano limitarsi al solo campo cinematografico. La graphic novel, intitolata Godzilla: Aftershock, sarà effettivamente una componente canonica della storyline e verrà presentata al Los Angeles Comics Con il 27 ottobre.

Scritta da Arvid Nelson e illustrata da Drew Edward Johnson, Godzilla: Aftershock proseguirà gli eventi del film di Evans e metterà il Re dei mostri contro "un nuovo e terrificante nemico che sorgerà dalle profondità della terra". Robert Napton della Legendary Comics ha affermato che il "villain" del fumetto sarà un "mostro totalmente originale creato per il fumetto ma fedele alla legacy di Godzilla".

Godzilla: Aftershock debutterà nella primavera del 2019.

Godzilla: King of the Monster è diretto da Michael Dougherty, che ha co-scritto il film insieme a Zach Shields. Farà ritorno dalla pellicola precedente Ken Watanabe, mentre tra le new entry del cast troviamo Sally Hawkins, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Thomas Middleditch, Charles Dance, O'Shea Jackson Jr., Aisha Hinds e Zhang Ziyi, per un uscita prevista