Godzilla: King of the Monsters, Kyle Chandler parla dell'impatto culturale del film

Negli ultimi tempi, si parla spesso di Godzilla: King of the Monsters, grazie anche alle dichiarazioni del regista Michael Dougherty. Ora, è uno dei protagonisti principali del film, Kyle Chandler, a rivelarci nuovi dettagli in merito alla componente culturale del progetto, sequel del film del 2013.

Vi sembrerà incredibile, ma è da oltre 60 anni che il buon Godzilla si aggira per il grande schermo, facendoci sobbalzare sulla poltroncina durante le avventure più sorprendenti. Diventa quindi ovvio che, per mantenere fresco il franchise, fosse necessario apportare qualche modifica, principalmente da un punto di vista narrativo.

Chandler, che nel film interpreta il Dr. Mark Russell, ha quindi colto l'occasione per approfondire questo aspetto del lungometraggio, commentando la specifica visione della sua principale mente creativa. Di seguito, vi riportiamo le sue dichiarazioni, estrapolate da un'intervista concessa a ComicBook sul set del progetto:

"Vi è una storia, che viene portata avanti durante tutto l'arco della narrazione, che si ricollega a quanto sta accadendo oggi con tutto il discorso del risanare la terra. Credo che riuscirete a rendervi conto, mentre guarderete il film, che tutto ciò fosse importante per il regista e per la sua visione della cultura odierna. Una cosa che si verifica nel corso di diverse fasi temporali, che è ciò che sta accadendo in questo momento."

Una visione culturale, dunque, quella scelta dal regista statunitense, che si prepara non solo a meravigliarci con stratosferici effetti visivi (tra cui quelli con creature del calibro di Rodan), ma anche ad interrogare gli spettatori in merito ad un dibattito che ci riguarda come società vasta e, potenzialmente, capace di lavorare assieme per perseguire un obiettivo comune.