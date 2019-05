Godzilla: King of the Monsters, Ken Watanabe parla del suo ritorno al MonsterVerse

Dopo avervi mostrato il nuovo poster internazionale di Godzilla: King of the Monsters, passiamo alle dichiarazioni di uno degli attori asiatici più famosi e apprezzati in Occidente, Ken Watanabe.

La star, che dopo la sua apparizione in Godzilla del 2014 è tornato nel MonsterVerse per interpretare di nuovo il dottor Ishiro Serizawa, si è seduto con ComicBook per un'intervista promozionale, durante la quale ha ammesso di essersi sentito piuttosto nervoso cinque anni fa, mentre per il nuovo film le sensazioni provate sono state leggermente diverse.

"All'epoca del primo la prima sensazione che provai fu nervosismo" ha spiegato Watanabe, parlando delle aspettative dei fan per un franchise così importante e conosciuto, e soprattutto delle sue 'responsabilità' come giapponese. "Io sono un attore giapponese, e ho pensato di avere responsabilità nei confronti di questa icona giapponese."

Ma il suo approccio al sequel è stato molto diverso questa volta, dal momento che il franchise è cresciuto negli ultimi anni. "Col secondo film non si è trattato solo di un' icona giapponese, ma di un'icona a livello mondiale. Non so perché, ma non ero nervoso questa volta."

Diretto da Michael Dougherty, Godzilla: King of the Monsters vanta nel cast Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler, O'Shea Jackson Jr. e Bradley Whitford. Il film arriverà nelle sale italiane il 30 maggio, e aprirà la strada al film cross-over maggio Godzilla vs Kong, a sua volta in programma per il 2020.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai banner promozionali di Godzilla 2.