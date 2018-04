Godzilla: King of the Monsters, Jason Liles interpreterà il mostro a tre teste, Ghidorah!

Manca circa un anno al release di Godzilla, King of The Monsters, e siamo venuti a conoscenza del fatto che l'interprete del gorilla (in motion capture), in Rampage, Jason Lies, sarà King Ghidorah, l'antagonista del mostro.

Al momento non conosciamo i dettagli di questa nuova pellicola, della quale farà parte anche la piccola protagonista di Stranger Things, Millie Bobby Brown, ma è stato recentemente rivelato che ci saranno alcuni dei classici mostri dei Toho studio, Mothra e Rodan, per dirne un paio.

Un nuovo report diffuso da The Wrap, ha poi divulgato la notizia che il ruolo di King Ghidorah, antagonista di Godzilla, sarà interpretato in motion capture da Jason Liles, insieme ad altri due attori, che daranno movimento alle altre due teste. L'ultimo ruolo di questo attore, è stato quello di George, il gorilla albino di Rampage: Furia animale, film con protagonista Dwayne The Rock Johnson.

Tra gli altri membri del cast di Godzilla: King of the Monsters, ci saranno anche Vera Farmiga del franchise di The Conjuring, Sally Hawkins e Ken Watanabe.

Curiosi?