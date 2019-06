Godzilla: King of the Monsters esordio sotto le aspettative, ma comunque da primo posto

Mentre il regista Michael Dougherty ha sponsorizzato sui social la sua idea per uno spin-off di Godzilla: King of the Monsters che racconti la storia dei Titani in stile documentario, dagli Stati Uniti sono arrivati i dati del box office per il primo week-end di giugno 2019.

Il terzo capitolo del MonsterVerse della Legendary Pictures con gli incassi di venerdì' 31 maggio ha ottenuto altri $19,6 milioni di dollari da 4.108 sale, il che lo indirizza verso un esordio compreso tra i $48-51 milioni di dollari nel weekend di apertura.

Il totale, sebbene di molto inferiore rispetto alle aspettative della Warner Bros. (che si aggiravano fra i $55 e i $65 milioni di dollari), è comunque sufficiente per poter rivendicare il primo posto e scalzare dalla vetta del botteghino domestico il live-action della Disney Aladdin, per il quale, con $11,9 milioni incassati venerdì, si prospetta un secondo week-end tra i $42 e $43 milioni di dollari.

Il paragone con i precedenti due film del MonsterVerse al momento non regge, con Kong: Skull Island che incassò $61 milioni nel suo week-end d'apertura nel marzo 2017 e Godzilla che nel 2014 portò a casa addirittura $93,1 milioni.

In terza posizione troviamo Rocketman, biopic musicale su Elton John prodotto dalla Paramount, che ha guadagnato $9,2 milioni di dollari venerdì e ha ricevuto un punteggio CinemaScore pari ad A, che potrebbe suggerire un passaparola positivo per le prossime settimane. Al quarto posto Ma, nuovo horror Blumhouse distribuito dalla Universal, che ha incassato $7,2 milioni di dollari mettendosi in marcia per un week-end di debutto da circa $18 milioni, appena al di sopra delle aspettative iniziali dello studio.

Il quinto posto è occupato da John Wick 3, che con altri $3 milioni incassati venerdì punta ad un terzo week-end da circa $10 milioni. Endgame, nella giornata di ieri, ha racimolato altri $2 milioni.

