Godzilla: King of the Monsters, confermata la presenza del kaiju Anguirus?

Mancano diversi mesi prima che Godzilla possa tornare a far sobbalzare il pubblico nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. L'attesa, però, è alle stelle, specie dopo i recenti trailer diffusi online. Tra sequenze spettacolari e mostri giganteschi, sono in molti ad ipotizzare che il film ci riserverà più sorprese del previsto.

L'ultima teoria, in ordine di tempo, vuole che un nuovo kaiju finisca per fare capolino nella prossima avventura del Re dei Mostri. Ci riferiamo ad Anguirus, un dinosauro di dimensioni mastodontiche, che ha fatto la sua prima comparsa in chiave live action all'interno di Godzilla Raids Again, prodotto in Giappone nel 1955.

Trattasi di un dinosauro, risalente ai tempi della Preistoria, descritto come "uno dei più forti che abbiano vissuto in quel periodo". Dopo aver combattuto contro Godzilla presso Osaka nel secondo film della saga originale, il personaggio è stato reintrodotto in successivi progetti cinematografici in veste di alleato / amico del celebre mostro giapponese, fronteggiando pericolosi avversari, tra cui Gigan e il pericoloso drago a tre teste King Ghidorah.

Fino ad ora, non vi sono state conferme o smentite in merito all'eventuale presenza del personaggio nel prossimo film di Godzilla (King of the Monsters, per l'appunto). Una nuova intervista col regista del film Mike Daugherty, però, potrebbe cambiare le carte in tavola. Come vi dicevamo poc'anzi, infatti, numerose sono le teorie messe in piedi dai fan, relative a potenziali personaggi e svolgimenti di trama: uno di questi, nello specifico, vuole che sia proprio Anguirus a comparire nell'ultimo trailer del film, emergendo maestosamente da una montagna.

Ebbene, proprio Mike Daugherty, parlando con CinemaToday JP in merito al film, ci ha rivelato la sua lista di personalissimi favoriti dell'ampio universo dei kaiju: MechaGodzilla, Biollante e... Anguirus! Pur non trattandosi di una vera e propria conferma ufficiale, ha destato particolare interesse il fatto che, seguendo l'onda delle varie teorie, il regista stesso del film menzionasse uno dei mostri, protagonisti di queste teorie. Potrebbe trattarsi di una coincidenza, così come di una vaga illusione all'effettiva presenza del dinosauro preistorico nell'atteso blockbuster.

Ciò che è certo è che a Godzilla farebbe comodo un alleato, specialmente di dimensioni colossali, per affrontare la minaccia di nemici temibili e letali quali Mothra, Rodan e, soprattutto, King Ghidorah!

E voi, sareste curiosi di vedere Anguirus buttarsi nella mischia, assieme alle altre creature? Ditecelo con un commento!

Diretto da Michael Dougherty, Godzilla: King of the Monsters ha un'uscita nelle sale prevista per il prossimo 31 maggio. Il cast del film comprende: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Sally Hawkins, Charles Dance e Ken Watanabe.