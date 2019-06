Godzilla: King of the Monsters, in arrivo uno spin-off documentario sui Titani?

Con i primi dati box office per Godzilla: King of the Monsters piuttosto favorevoli, la Legendary Pictures e il regista Michael Dougherty possono preparare le bottiglie di champagne, dato che secondo le stime i numeri ufficiali del week-end d'apertura saranno piuttosto positivi.

Ma saranno talmente positivi da giustificare un film spin-off del MonsterVerse in stile documentario? Dougherty se lo augura!

Durante un recente Q&A su Twitter, il regista ha potuto rispondere ad alcune domande dei fan e quando gli è stato chiesto se Legendary e Warner Bros. avevano pensato di pubblicare una qualche guida ufficiale ai Titani che popolano il MonsterVerse, la risposta è stata la seguente:

"In realtà mi piacerebbe realizzare un documentario sui Titani ispirato a PLANET EARTH, con tanto di Attenborough alla narrazione."

Sembrerebbe un'idea a dir poco geniale: partendo dalla nota docuserie della BBC Planet Earth, Michael Dougherty in pratica vorrebbe raccontare la storia dei Titani nella loro vita quotidiana, mostrandoceli nei loro habitat naturali; potrebbe essere una mossa davvero vincente che sarebbe in grado di a) accontentare fan vecchi e nuovi che vogliono saperne di più sui tanti mostri visti in King of the Monsters e soprattutto b) lo farebbe con un contenuto audiovisivo piuttosto originale.

Lo stesso Dougherty, in precedenza, aveva palesato anche la volontà di realizzare un film del MonsteVerse ambientato nella preistoria per raccontarci del primo incontro tra Godzilla e gli esseri umani.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.