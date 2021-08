Da Godzilla a King Kong, la Top 10 dei film sui mostri migliori di sempre

Dopo il grande successo internazionale dell'ultimo Godzilla vs Kong e in attesa di capire come evolverà adesso il MonsterVerse di Warner Bros. e Legendary Pictures, il nostro nuovo video del canale Everyeye Plus è oggi tutto dedicato proprio ai mostri dei cinema, ai 10 migliori film di genere mai prodotti nella storia della settima arte.

Considerando che la tradizione dei Kaiju è scoppiata in Giappone nel Secondo Dopo Guerra, mentre in America già più di un decennio prima usciva in sala il mitico King Kong, stiamo parlando di un genere - o sottogenere - davvero molto vecchio e nato pochi anni dopo il diffondersi popolare del cinema, con quasi 90 anni di storia alle spalle.



I film sono molti, tra oriente e occidente, e i mostri - più grandi o più piccoli - sono davvero innumerevoli, non esistendo soltanto Godzilla o King Kong, e in questa classifica abbiamo provato a elencarvi quelli che a nostro giudizio sono i film che più di altri sono riusciti a regalare spettacolo, meraviglia ed emozioni al grande pubblico nel corso di questo lungo percorso cinematografico.



Se volete dunque scoprire quali sono secondo noi i 10 migliori film mai prodotti sui mostri, vi basta cliccare play sul video che trovata in alto, facendoci poi sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.