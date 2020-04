Godzilla e King Kong: perché si chiamano Titani? Ce lo spiegano i produttori

I fan dei nuovi Godzilla e di Kong: Skull Island si sono spesso domandati il perché le creature del MonsterVerse non venissero chiamate direttamente Kaiju o anche MUTO come nel primo capitolo di Godzilla diretto da Gareth Edwards , e a rispondere finalmente alla domanda sono intervenuti via social network, per l'esattezza via Twitter, i produttori dei film, rivelando: "Le persone ci hanno frequentemente domandato il perché della scelta di riferirsi alla creature come Titani anziché MUTO o Kaiju. Allora. 1) MUTO sta per Massive Unidentified Terrestrial Organism, quindi una volta che una creatura viene identificata e classificata, tecnicamente non è più un MUTO, da qui la scelta di Monarch di trovare un nuovo termine, appunto Titani". Questo non spiega non verità il perché non si possano chiamare Kaiju, che però rivelano essere una scelta correlata all' utilizzo del termine Pacific Rim . Ad ogni modo il profilo aggiunge: "2) Oltre a sembrare figa, la definizione di Titano corrisponde alla storia delle creature come i primi dei e si ricollega alle loro antiche radici". Tutto chiaro? Vi ricordiamo che il crossover Godzilla vs Kong diretto da Adam Wingard uscirà nelle sale il 19 novembre 2020.

People have asked why we refer to the creatures as Titans instead of MUTOs or Kaiju. 1) MUTO stands for Massive Unidentified Terrestrial Organism, so once a creature is identified & classified, it’s technically no longer a MUTO so Monarch had to come up with a new term: Titan. — Godzilla: King of the Monsters (@GodzillaMovie) April 24, 2020

2) Besides sounding cool, the definition of a Titan matches the history of the creatures as the First Gods and ties back to their ancient mythic roots. — Godzilla: King of the Monsters (@GodzillaMovie) April 24, 2020